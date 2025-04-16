Раскрыты цели визита Рубио и Уиткоффа в Париж

Politico: Рубио и Уиткофф посетят Париж для обсуждения Украины, Ирана и пошлин

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф планируют на следующей неделе посетить Париж для обсуждения конфликта на Украине, а также взаимодействия с Ираном и торговых пошлин. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

В ходе этого визита запланирована встреча Уиткоффа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В свою очередь Рубио проведет переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел страны Жан-Ноэлем Барро. Кроме Украины, Ирана и пошлин на повестке стоит ситуация с сектором Газа, где Израиль проводит военную операцию.

Точные даты обеих встреч не называются.

11 апреля в Петербурге состоялась встреча Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более четырех с половиной часов. Главной темой обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.

Еще до этой встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ожидать от нее прорывов не стоит. Он отметил, что сейчас идет процесс нормализации отношений РФ и США и поиски решений для выхода на мирный договор.

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил прошедшую встречу Уиткоффа и Путина как продуктивную.

Ранее Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа за слова о территориях.