На Украине сообщили о «значительном прогрессе» в переговорах с США по недрам

Глава минфина Украины Свириденко заявила о прогрессе в ресурсной сделке с США

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о «положительном новом этапе» и «значительном прогрессе» в переговорах с Соединенными Штатами Америки по поводу сделки по недрам. Ее слова передает украинское издание «Страна.ua».

«На данный момент мы достигли соглашения с американской стороной зафиксировать этот позитивный момент в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся к завершению формализации сделки», — отметила Свириденко.

Глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже на этой неделе. Переговоры продолжаются, несмотря на разногласия по ключевым условиям, включая контроль над активами и механизм возврата финансовой помощи. СМИ сообщают, что Вашингтон снизил долг Украины до $100 млрд, но сохранил требование компенсировать вложения США через совместный инвестиционный фонд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о поездке Трампа на Украину.