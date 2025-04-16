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Американист назвал провальной первую речь Байдена после ухода из Белого дома

Политолог Ярыгин: первая речь Байдена после ухода из Белого дома потерпела крах
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Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в беседе с газетой «Взгляд» назвал провальной первую речь экс-президента США Джо Байдена после ухода из Белого дома. По его мнению, демократы лишь испытали чувство разочарования, а республиканцы в очередной раз убедились, что нынешний американский лидер Дональд Трамп сменил того, кто не должен был занимать эту должность.

«Байден продемонстрировал, что не ориентируется в современных финансовых и государственных процессах», — отметил американист.

Он добавил, что вместо того, чтобы говорить о реальных проблемах США, Байден сосредоточился лишь на критике Трампа, с которым у него старые счеты.

16 апреля Байден выступил с первой публичной речью после завершения своего президентства на конференции в Чикаго, посвященной защите социального обеспечения.

В своем выступлении экс-президент США подверг критике политику своего преемника Дональда Трампа, не назвав его имени, но употребив фразу «этот парень». Он осудил меры, принятые в отношении мигрантов, а также резкое сокращение численности госслужащих, которое, по его мнению, «создает серьезные риски для американцев, нуждающихся в государственной поддержке».

Байден также заявил, что новая администрация менее чем за 100 дней работы причинила значительный ущерб стране.

Ранее в Британии заявили, что «война Байдена» может стать «войной Трампа».

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