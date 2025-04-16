Байден выступил с первой после окончания президентского срока речью перед американцами

Байден выступил в Чикаго с речью перед американцами

Экс-глава Соединенных Штатов Джо Байден впервые после окончания президентского срока выступил с речью перед американцами. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший президент в Чикаго принял участие в конференции неправительственной организации ACRD, которая оказывает юридическую поддержку инвалидам. Байден говорил около получаса и в своей речи ни разу не упомянул нынешнего президента страны Дональда Трампа, хотя и подверг критике политику его администрации в сфере социального обеспечения.

Кроме того, экс-президент указал на раскол американского общества и заявил, что дальше так продолжаться не может.

13 апреля Трамп сравнил свой график и стиль общения с прессой со своим предшественником Байденом. Глава Белого дома подчеркнул, что в отличие от Байдена он всегда доступен.

9 апреля Трамп назвал отличительную особенность своего предшественника Байдена — по его словам, экс-президент мог пойти на пляж и уснуть, пуская слюни.

Лавров заявил, что администрация Трампа признала «идиотизм» команды Байдена.