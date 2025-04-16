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В Британии заявили, что «война Байдена» может стать «войной Трампа»

Economist: у Трампа все меньше и меньше шансов остановить конфликт на Украине
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Brian Snyder/Reuters

У президента США Дональда Трампа все меньше и меньше шансов остановить конфликт на Украине. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что обещание президента США остановить огонь за 100 дней заканчивается уже в этом месяце. По информации собеседников издания, Трамп обеспокоен, что конфликт, который он начал называть «войной Байдена», может стать его.

По утверждению журнала, в своих стремлениях прекратить боевые действия Трамп якобы проявляет особую снисходительность к России и враждебность к Украине. Он все чаще ведет себя «как добровольный пособник России», говорится в тексте.

Несмотря на его заявления о готовности к радикальным мерам в отношении России, политика Вашингтона остается без изменений, отмечается в материале. The Economist указывает, что он продлил санкции в отношении России, введенные Джо Байденом, однако отказался вводить новые ограничения.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией Байдена.

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