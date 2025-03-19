Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны

Президент Финляндии Александр Стубб вспомнил итоги войны между СССР и Финляндией (1939-1940 гг.), в результате которой часть территорий страны перешла к Советскому Союзу, отметив, что Украина должна избежать подобного. Об этом он заявил на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения (Иосифом – прим. ред.) Сталиным мира, потеряла два из этих столпов», - отметил глава государства.

Как утверждает Стубб, Финляндия якобы утратила суверенитет после войны с Советским Союзом, а также право принимать политические решения. По словам президента Финляндии, Украина не должна оказаться в подобном положении.

При этом до этого Стубб говорил, что обсуждать отправку финских миротворцев на Украину пока слишком рано. Он также напомнил, что у Финляндии общая граница с Россией протяженностью 1340 км. Он отметил, что страна охраняет свои северные рубежи, однако есть возможность внести свою лепту в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Финляндии высказались об отправке военных на Украину.