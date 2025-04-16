Власти Финляндии рассказали, когда откроют границу с Россией

Власти Финляндии решили оставить закрытой границу с Россией до дальнейшего уведомления якобы из-за «организованной миграции». Об этом сообщило правительство страны, передает Reuters.

«Риск возобновления и расширения масштабов организованной миграции, как это наблюдалось ранее, остается вероятным», — утверждают в правительстве.

Сообщалось, что вертолеты егерского полка Сил обороны Финляндии в апреле неделю будут тренироваться на юге страны, в том числе недалеко от границы с Россией.

1 апреля сообщалось, что Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Российской Федерацией не ранее конца 2025 года. Финские журналисты писали, что если бы Европейский союз возобновил политические отношения с Российской Федерацией, то Финляндия могла бы рассмотреть вопрос о переговорах по границе с Россией на политическом уровне.

На следующий день стало известно, что девять российских граждан, проживающих в Финляндии, подали жалобу в ЕСПЧ на финские власти, посчитав, что закрытие границы с Россией нарушают их права. Суд в связи с этим запросил у Хельсинки разъяснений. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны.