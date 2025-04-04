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Финские военные вертолеты будут тренироваться вблизи границы России

Вертолеты егерского полка ВС Финляндии будут тренироваться вблизи границы России
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Вертолеты егерского полка Сил обороны Финляндии в апреле неделю будут тренироваться на юге страны, в том числе недалеко от границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на финские сухопутные силы.

«Последняя весенняя неделя ночных полетов вертолетного батальона егерского полка «Утти» начнется в понедельник, 7 апреля», — заявили в сухопутных силах.

Там уточнили, что полеты в основном будут осуществляться в области Кюменлааксо, которая граничит с Россией. Тренировки также пройдут в столичном регионе, Лахти, Котке и Коуволе.

В ноябре прошлого года в финской акватории Балтики прошли военно-морские учения НАТО Stingdantys veai 2024 («Ледяной ветер 2024»). В ходе учений литовские войска совместно с разведывательной ротой Финского берегового батальона и морской пехотой США выполняли разведывательные и рейдовые задачи. В командовании отметили, что наиболее трудными для солдат на учениях были гористая и каменистая местность и суровый климат.

Ранее Финляндию заподозрили в желании создать минные поля на границе с Россией.

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