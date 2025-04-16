Совфед одобрил закон о статусе иноагента за содействие зарубежным организациям против РФ

Совфед на пленарном заседании одобрил закон о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, дополняется закон «‎О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ разработала группа депутатов во главе с председателем Госдумы (ГД) Вячеславом Володиным.

8 апреля депутаты Госдумы приняли этот законопроект. В этот день Госдума также запретила иноагентам заниматься просвещением и образованием в России.

В тот день ГД единогласно приняла пакет из четырех законопроектов о контроле за деятельностью иноагентов. Тогда Володин заявил, что власти должны были внести эти предложения давно. По его словам, Госдума последовательно принимает меры, направленные на борьбу с иностранным вмешательством, с 2012 года, и теперь «все точки над и расставили».

Ранее НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, не смогла оспорить статус иноагента.