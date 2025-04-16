Совфед одобрил закон о статусе иноагента за содействие зарубежным организациям против РФ

Совфед на пленарном заседании одобрил закон о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, дополняется закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ разработала группа депутатов во главе с председателем Госдумы (ГД) Вячеславом Володиным.
8 апреля депутаты Госдумы приняли этот законопроект. В этот день Госдума также запретила иноагентам заниматься просвещением и образованием в России.
В тот день ГД единогласно приняла пакет из четырех законопроектов о контроле за деятельностью иноагентов. Тогда Володин заявил, что власти должны были внести эти предложения давно. По его словам, Госдума последовательно принимает меры, направленные на борьбу с иностранным вмешательством, с 2012 года, и теперь «все точки над и расставили».
Ранее НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, не смогла оспорить статус иноагента.