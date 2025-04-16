Украинский лидер Владимир Зеленский, приглашая европейских лидеров на 9 Мая в Киев, стремится предотвратить возможный визит президента США Дональда Трампа в Россию. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Приглашая на 9 мая в Киев «лидеров ЕС», Зеленский не столько хочет создать из себя противовес Путину, как не допустить поездки в Москву Трампа», — подчеркнул он.

По мнению Дубинского, Зеленский своими «тупыми интервью» может добиться обратного эффекта.

До этого стало известно, что Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать наше единство».

Одновременно Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее — в решил противостоять «Газеты.Ru».

Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что Зеленский пригласил лидеров стран Европейского союза в Киев 9 мая, а также предупреждение со стороны главы евродипломатии Каи Каллас в адрес государств-претендентов на вступление в ЕС о том, что их представители не должны посещать парад Победы в Москве.

Парламентарий обратил внимание, что США уже поняли неотвратимость победы России, поэтому глава Белого дома Дональд Трамп инициировал переговоры с Москвой. Чем быстрее европейцы осознают данный факт, тем скорее они поменяют своих лидеров, подчеркнул он.

Ранее на Украине продлили военное положение на 90 дней.