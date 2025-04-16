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На Украине продлили военное положение на 90 дней

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на 90 дней
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на 90 дней начиная с 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление <...> военного положения», — написал он.

Уточняется, что военное положение на Украине будет продлено до 6 августа.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

По информации журналистов, власти планируют продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. В случае принятия законопроекты должны вступить в силу с 9 мая 2025 года.

12 апреля член Верховной рады Украины Ярослав Железняк рассказал, что депутаты собираются продлить срок действия военного положения и мобилизации уже в ближайшее время. Законодатели намерены принять решение 16–18 апреля, уточнил он.

Ранее Порошенко обвинил Зеленского в злоупотреблении властью.

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