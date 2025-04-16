На Украине продлили военное положение на 90 дней

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на 90 дней

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на 90 дней начиная с 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление <...> военного положения», — написал он.

Уточняется, что военное положение на Украине будет продлено до 6 августа.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

По информации журналистов, власти планируют продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. В случае принятия законопроекты должны вступить в силу с 9 мая 2025 года.

12 апреля член Верховной рады Украины Ярослав Железняк рассказал, что депутаты собираются продлить срок действия военного положения и мобилизации уже в ближайшее время. Законодатели намерены принять решение 16–18 апреля, уточнил он.

Ранее Порошенко обвинил Зеленского в злоупотреблении властью.