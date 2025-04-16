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«Лишь бы не на Красной площади»: депутат о визите политиков ЕС в Киев 9 мая

Депутат ГД Толстой: в ЕС должны осознать неотвратимость победы России
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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что украинский лидер Владимир Зеленский пригласил лидеров стран Европейского союза в Киев 9 мая, а также предупреждение со стороны главы евродипломатии Каи Каллас в адрес государств-претендентов на вступление в ЕС о том, что их представители не должны посещать парад Победы в Москве.

Парламентарий обратил внимание, что США уже поняли неотвратимость победы России, поэтому глава Белого дома Дональд Трамп инициировал переговоры с Москвой. Чем быстрее европейцы осознают данный факт, тем скорее они поменяют своих лидеров, подчеркнул он.

«По поводу тех, кто делает такие заявления, Каллас и прочих, [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров сказал в свежем интервью: мне, мол, кажется, что мы не то что подумаем, разговаривать ли нам с этими людьми в будущем, — мы просто с ними разговаривать больше не будем», — сказал Толстой.

Накануне стало известно, что Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать наше единство».

Одновременно Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе ужаснулись угрозам ЕС по поводу визита на парад Победы в Москву.

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