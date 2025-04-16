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В Госдуме объяснили желание ряда европейских лидеров посетить парад Победы в Москве

Депутат Журова напомнила лидерам ЕС, что советский солдат спас Европу от фашизма
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Станислав Красильников/РИА Новости

Советские солдаты освободили Европу от фашизма, поэтому ряд лидеров стран Европы признают вклад России и СССР в победу над нацистской Германией. Об этом в беседе с News.ru заявила депутат Светлана Журова.

Она призвала не связывать празднование Дня Победы с текущей политической обстановкой. Парламентарий напомнила, что Советский Союз освободил Европу от фашизма.

«Логично, что и европейские лидеры разных стран, которые считают, что вклад советского солдата в освобождение их территории был огромен, они хотят отдать дань памяти, чести, этому подвигу. Это совершенно нормальное человеческое чувство», — сказала Журова.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил противостоять «параду президента РФ Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать наше единство». Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог рассказал о дилемме Вучича по поводу визита на День Победы в Россию.

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