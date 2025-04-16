Несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио советует американскому лидеру Дональду Трампу занять более жесткую позицию относительно переговоров с Россией, диалог продолжается, чего нельзя сказать о Европейском союзе. Об этом в интервью Tsargrad.tv напомнил вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой.

Лидеры ЕС, по его мнению, зашли слишком далеко, поэтому диалог с ними невозможен.

«На мой взгляд, Европа так далеко зашла в своей русофобской истерии, что те же самые лидеры, которые, как говорят в интернете, этим же ртом только что произносили проклятия в адрес «кровавого агрессора», уже не могут сменить, сразу или даже медленно, эту риторику», — считает парламентарий.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, жители Европы могут стать голодающими беженцами из-за русофобии через 10-20 лет. Она подчеркнула, что столь враждебная политика «требует денег», и экономические проблемы в ЕС накапливаются, создавая кумулятивный эффект.

7 апреля «Ведомости» писали, что страны Евросоюза потеряли €1,3 трлн, отказавшись от российских энергоресурсов. В результате жители ЕС недополучили €1,6 трлн доходов, подчеркнуло издание.

Ранее стало известно о приглашении лидеров ЕС на Украину 9 мая.