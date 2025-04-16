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В Кремле рассказали, что обсудят Путин и эмир Катара на встрече в России

Кремль: Путин и Аль Тани обменяются мнениями по Украине и региональным вопросам
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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани во время встречи обменяются мнениями по украинскому и региональному вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Безусловно, обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательным. Будет и обмен мнениями по региональным делам», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что регион «изобилует конфликтным потенциалом, и Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций».

Между Москвой и Катаром существует доверительный характер диалога по самым чувствительным темам, добавил пресс-секретарь.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Россию с визитом 17 апреля.

В марте Путин и Аль Тани в ходе телефонного разговора обсудили вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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