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Политолог объяснила, в каком случае будет продлено «энергетическое перемирие»

Политолог Давидян: энергетическое перемирие продлит только письменное соглашение
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Учитывая, что Киев неоднократно нарушал мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам, его продление будет возможно только при условии заключения письменного соглашения, за неисполнение которого будут предусмотрены жесткие санкции, в том числе со стороны США. Такое мнение в беседе с РИАМО высказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

При этом эксперт считает, что Вашингтону не нужно продление «энергетического перемирия», поскольку какого-либо внятного осуждения действий Киева со стороны президента США Дональда Трампа так и не прозвучало.

«Так или иначе, финальное решение о продлении или не продлении моратория будет за Владимиром Путиным. Уверена, что президент примет взвешенное решение, исходя из всех имеющихся сведений», — подчеркнула эксперт.

30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам между Москвой и Киевом действует с 18 марта. Срок действия соглашения завершится 16 апреля.

По данным РИА Новости, в период с 18 марта по 14 апреля украинские войска 101 раз нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры. Накануне Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины совершили еще шесть таких атак.

Ранее Песков высказался о времени окончания моратория на удары по энергообъектам на Украине.

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