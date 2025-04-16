Делегация конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация конгресса США посещает Тайвань с 16 по 19 апреля для обсуждения отношений Вашингтона и Тайбэя. Об этом сообщает Американский институт на Тайване, передает РИА Новости.

В состав делегации вошли сенаторы Пит Рикеттс, Крис Кунс и Тед Бадд. Они проведут переговоры с руководством Тайваня для обсуждения отношений Вашингтона и Тайбэя, а также региональной безопасности, торговли и инвестиций.

В декабре прошлого года МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Министр иностранных дел КНР Ван И, комментируя отношения с США, заявил, что ни одна страна не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения.

Ранее американская разведка сообщила, что Китай наращивает военный потенциал на случай конфликта с США из-за Тайваня.