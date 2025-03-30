США передали Тайваню первый новый истребитель F-16

Американская корпорация Lockheed Martin передала Тайваню первый из 66 заказанных им истребителей F-16C/D Block 70. Об этом сообщила газета Taipei Times.

Уточняется, что церемония передачи истребителя состоялась на заводе корпорации в Гринвилле в штате Южная Каролина. В ней приняли участие заместитель министра национальной обороны Тайваня По Хорнг-Хуэй и представитель Тайбэя в Соединенных Штатах Александр Юи.

Издание отмечает, что переданный Тайваню истребитель является одним из 66 самолетов F-16 новой модификации, которые Тайбэй приобрел у Америки в рамках пакета продажи острову оружия, одобренного Штатами в 2019 году во время первого срока президента Дональда Трампа. Ожидалось, что Тайвань получит первые такие истребители в 2023 году, но из-за некоторых причин поставка самолетов была задержана. Тайваньское оборонное ведомство теперь рассчитывает получить все 66 истребителей до конца 2026 года.

До этого американская разведка сообщила, что Китай наращивает военный потенциал на случай конфликта с США из-за Тайваня.

Ранее в США заявили, что Россия и Китай «следят» за телефонами членов команды Трампа.