США уличили в нежелании вкладываться в восстановление Украины

Администрация американского президента Дональда Трампа неохотно обсуждает свой вклад в будущий «Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины» и откладывает обсуждение этой темы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд, которые представляют ключевой интерес Киева в любой такой сделке, и откладывает этот вопрос для обсуждения», — говорится в публикации.

По словам одного из источников агентства, украинской стороне во время переговоров в Вашингтоне 11 апреля с трудом удалось отговорить американских коллег от подхода, который лег в основу «драконовских требований» Вашингтона. Тем не менее США продолжают настаивать на том, что военные расходы на Украину необходимо возместить за счет будущей прибыли из фонда.

До этого Bloomberg сообщало, что США втрое снизили требования по возврату направленной Украине помощи. Теперь Вашингтон ждет от Киева $100 млрд вместо заявленных ранее $300 млрд. Отмечается, что эта сумма близка к собственной оценке Украины затрат США на помощь в размере более чем $90 млрд.

Ранее была раскрыта стоимость восстановления Украины после завершения конфликта.