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В США втрое снизили требования к Украине по возврату помощи

Bloomberg: США втрое смягчили требования для Украины по возврату помощи
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Vadim Ghirda/AP

США после переговоров с Киевом снизили требования по возврату направленной Украине помощи с $300 млрд до $100 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила свою оценку помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов до примерно 100 миллиардов долларов», — говорится в публикации.

В агентстве отметили, что подобная сумма близка к собственной оценке Украины в более чем $90 млрд затрат США на помощь.

Переговоры украинской делегации с американцами по сделке по полезным ископаемым прошли 11 апреля в Вашингтоне. Атмосфера встречи была охарактеризована как «крайне антагонистическая». Один из представителей Минфина США подчеркнул, что переговоры носили технический характер.

Источник агентства Reuters сообщил, что новый проект сделки по ресурсам, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, оказался значительно обширнее предыдущего и содержит новые, неожиданные для украинской стороны условия. В частности, США требуют передать им контроль за Международной корпорацией по финансированию развития (DFC) газопровода «Газпрома», проходящего через территорию Украины в Европу.

Ранее Зеленский заявил, что требуемую Трампом сумму долга будут выплачивать 10 поколений украинцев.

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