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В МИД РФ оценили последствия интеграции экономики Украины в ЕС

Дипломат Масленников: интеграция экономики Украины выйдет боком ЕС
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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Интеграция экономики Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, «выйдет боком» прежде всего для самой экономики союза. Об этом заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Я думаю, что подобные планы вышли бы боком прежде всего для ЕСовской экономики, поскольку то, что происходит, когда в Евросоюз принимаются страны ни экономически, никак иначе к этому не готовые, было четко видно в том большом расширении Евросоюза, которое состоялось в 2004 году», — отметил Масленников.

Он отметил, что в 2004 году, когда Евросоюз принял в свой состав большую группу стран, все знали, что к вступлению в ЕС на тот момент реально была готова только Эстония. По словам Масленникова, последствия того серьезного расширения объединение «расхлебывает» до сих пор. Он отметил, что Украина на данный момент является черной дырой с очевидными проблемами с коррупцией, поэтому распространять экономические возможности на эту страну «Евросоюзу будет себе дороже».

Еврокомиссия предложила полностью экономически интегрировать Украину в Евросоюз, не дожидаясь ее вступления в ЕС.

По словам политического советника Венгрии Балажа Орбана, интеграция Украины в ЕС обойдется странам объединения в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза. По его оценке, расходы на эти на эти цели составят примерно € 2,5 трлн.

Ранее Сийярто заявил, что попытки интегрировать Украину в Евросоюз приведут к его разрушению.

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