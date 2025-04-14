Европейская комиссия (ЕК) предложила полностью экономически интегрировать Украину в Евросоюз, не дожидаясь ее вступления в объединение. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок еще до ее вступления в ЕС», — сказал министр.

Венгрия уже не раз выступала против вступления Украины в Евросоюз. 22 марта Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на переговорах о членстве Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству в Закарпатье отнятые у него права. Он подчеркнул, что украинские власти, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не сделали этого.

27 марта глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что вступление Украины в ЕС абсурдно и невозможно, так как неясны границы этой страны, и Киев не выполнил условия для ускоренного вступления в союз. Политик добавил, что данная инициатива не продумана и грозит непредвиденными последствиями.

12 апреля будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать ни членом ЕС, ни членом НАТО, пока ведет боевые действия. Он также призвал не недооценивать выносливость России.

Ранее Орбан заявил, что Украина никогда не станет членом ЕС.