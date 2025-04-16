Глава минфина США анонсировал подписание сделки по ресурсам с Украиной

Глава минфина США: соглашение с Украиной по ресурсам могут подписать на неделе

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Украиной о добыче полезных ископаемых может быть подписано на этой неделе. Его слова приводит Bloomberg.

Он подчеркнул, что стороны «очень близки» к договоренностям и документ может быть подписан в ближайшее время. Министр также сообщил, что на прошедшей в выходные встрече с представителями Киева они выдвинули новые предложения по соглашению и переговоры еще продолжаются.

Консультации Украины и США по сделке, касающейся украинских ресурсов, состоялись 11–12 апреля. По данным Reuters, атмосфера встречи была «крайне антагонистической», так как администрация Штатов включила в проект соглашения требование передать контроль над украинским участком трубопровода «Газпрома», идущего в Европу.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Он подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинули Соединенные Штаты, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

Ранее в США втрое снизили требования к Украине по возврату помощи.