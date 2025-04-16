Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава минфина США анонсировал подписание сделки по ресурсам с Украиной

Глава минфина США: соглашение с Украиной по ресурсам могут подписать на неделе
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Украиной о добыче полезных ископаемых может быть подписано на этой неделе. Его слова приводит Bloomberg.

Он подчеркнул, что стороны «очень близки» к договоренностям и документ может быть подписан в ближайшее время. Министр также сообщил, что на прошедшей в выходные встрече с представителями Киева они выдвинули новые предложения по соглашению и переговоры еще продолжаются.

Консультации Украины и США по сделке, касающейся украинских ресурсов, состоялись 11–12 апреля. По данным Reuters, атмосфера встречи была «крайне антагонистической», так как администрация Штатов включила в проект соглашения требование передать контроль над украинским участком трубопровода «Газпрома», идущего в Европу.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Он подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинули Соединенные Штаты, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

Ранее в США втрое снизили требования к Украине по возврату помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами