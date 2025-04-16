Захарова прокомментировала планы Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «театром абсурда» намерение украинского лидера Владимира Зеленского пригласить лидеров Евросоюза в Киев 9 мая. Ее слова передает «Радио Sputnik».

«Это то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го... Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение – театр абсурда», — сказала Захарова.

По ее словам, уже больше 10 лет этим выражением характеризуется большинство мероприятий и шагов со стороны «так называемого коллективного Запада».

До этого стало известно, что Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать наше единство».

Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали «особым цинизмом» планы Зеленского собрать лидеров ЕС в Киеве 9 мая.