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На Западе рассказали, как прошли переговоры Украины и США

Reuters: переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
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Nathan Howard/Reuters

Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что перспективы «прорыва» в американо-украинских переговорах по недрам слабые

Один из представителей Министерства финансов США подчеркнул, что переговоры носили технический характер.

«Атмосфера переговоров — очень антагонистическая», — поделился другой источник агентства.

До этого агентство Reuters сообщало, что Вашингтон потребовал от Киева передать контроль нал газопроводом «Газпрома», идущим через территорию Украины в Европу.

По информации агентства, переговоры США и Украины прошли 11 апреля во враждебной атмосфере, США хотели получить контроль над одним из газопроводов. Украинская делегация нашла этот пункт в новом проекте положения, составленном Соединенными Штатами.

Вашингтон выразил желание передать газопровод под контроль Международной корпорацией финансирования развития, подконтрольной американскому правительству.

Ранее в США призвали «избавиться от Украины» в случае отказа от сделки по недрам.

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