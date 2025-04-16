В Совбезе заявили, что РФ будет требовать гарантий при любом решении конфликта на Украине

Яковенко: РФ будет требовать гарантий в любом решении конфликта на Украине

Россия будет требовать гарантий безопасности при любом способе урегулирования конфликта с Украиной. Такое мнение выразил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в статье для РИА Новости.

«Но вот что в Европе совсем не хотят замечать. В любом урегулировании на Украине Москва будет требовать гарантий своей безопасности на западном направлении, и, надо полагать, поэтому [президент США Дональд] Трамп на днях заявил, что Европа тоже будет находиться за столом переговоров», — написал Яковенко.

Он считает, что российская сторона имеет право требовать, чтобы ей не создавали «угрозу, пусть даже в форме планов, реализация которых может вызывать сомнения».

По его мнению, мирное разрешение конфликта будет исключать любое иностранное военное присутствие на Украине.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в переговорах на тему безопасности в Черном море, которые проходят в Стамбуле 15-16 апреля, участвуют представители Турции, Великобритании, Франции и Украины.

Ранее премьер Польши обвинил Россию в планах по расширению военной активности.