Премьер Польши обвинил Россию в планах по расширению военной активности

Москва якобы планирует значительно расширить военную активность в ближайшие три-четыре года. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает mk.ru.

Глава польского кабмина утверждает, что Россия в настоящее время инвестирует огромные средства в свою военную мощь. При этом, по его словам, Украина вряд ли получит гарантии безопасности от США, в связи с чем положение Польши может стать более уязвимым и опасным.

Туск отметил, что Варшава намерена увеличить численность армии до 500 тысяч человек. Также правительство Польши планирует реализовать программу добровольной военной подготовки, в которой смогут принять участие даже женщины, подчеркнул премьер.

В марте председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Туск, вероятно, желает начать войну с Российской Федерацией. Сенатор обратил внимание на то, что премьер Польши регулярно выступает на стороне тех, кто «хочет углубления кризиса и продолжения полномасштабного конфликта».

Ранее министр обороны Польши ответил на вопрос о войне с Россией.