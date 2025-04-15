Зеленский раскрыл состав участников переговоров по Черному морю в Стамбуле

Зеленский: в переговорах по Черному морю участвуют представители четырех стран

В переговорах на тему безопасности в Черном море, которые проходят в Стамбуле, участвуют представители Турции, Великобритании, Франции и Украины. Об этом в ходе пресс-конференции в Одессе сообщил украинский президент Владимир Зеленский, которого цитирует ТАСС.

«Это касается прежде всего «коалиции желающих», соответствующих шагов. Там будут представители Европы, <...> Британия, Франция, обязательно присутствие Украины и принимающая сторона, Турция», — рассказал Зеленский.

Переговоры на тему безопасности в Черном море будут проходить 15-16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции. В них принимают участие военные представители иностранных государств. Представители России во встрече не участвуют.

13 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести в Анкаре встречу представителей Киева и Москвы по теме безопасности в Черном море.

Ранее Трамп рассказал, как продвигаются переговоры между Украиной и Россией.