Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский посол объяснил МИД Швеции причину удара ВС РФ по Сумам

Посол РФ в Швеции: целями удара по Сумам были ВСУ и их западные «коллеги»
close
President Volodymyr Zelenskiy/Telegram/Handout/Reuters

Посол России в Швеции Сергей Беляев в беседе с МИД королевства сообщил, что 13 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по месту проведения мероприятия с участием украинских военных и их иностранных «коллег» в Сумах. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба российского посольства.

Там отметили, что 15 апреля Беляев «был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах».

Посол сослался на заявления Минобороны России и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По его словам, российские военные ударили по скоплению высокопоставленных украинских военных и их иностранных «коллег».

При этом Беляев подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушают нормы гуманитарного права и регулярно используют мирных жителей в качестве живого щита, прикрывая ими свои военные объекты.

Во вторник глава внешнеполитического ведомства Швеции Мария Стенергард заявила, что российский посол был вызван в МИД в связи с «продолжающейся агрессией России против Украины и нападениями на украинские города и мирных жителей».

13 апреля в Сумах произошли несколько мощных взрывов. По информации украинских СМИ, незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ. По ее словам, в тот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

14 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля.

Ранее в Верховной раде допустили, что удар ВС РФ по Сумам произошел из-за «слива» информации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами