Российский посол объяснил МИД Швеции причину удара ВС РФ по Сумам

Посол РФ в Швеции: целями удара по Сумам были ВСУ и их западные «коллеги»

Посол России в Швеции Сергей Беляев в беседе с МИД королевства сообщил, что 13 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по месту проведения мероприятия с участием украинских военных и их иностранных «коллег» в Сумах. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба российского посольства.

Там отметили, что 15 апреля Беляев «был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах».

Посол сослался на заявления Минобороны России и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По его словам, российские военные ударили по скоплению высокопоставленных украинских военных и их иностранных «коллег».

При этом Беляев подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушают нормы гуманитарного права и регулярно используют мирных жителей в качестве живого щита, прикрывая ими свои военные объекты.

Во вторник глава внешнеполитического ведомства Швеции Мария Стенергард заявила, что российский посол был вызван в МИД в связи с «продолжающейся агрессией России против Украины и нападениями на украинские города и мирных жителей».

13 апреля в Сумах произошли несколько мощных взрывов. По информации украинских СМИ, незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ. По ее словам, в тот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

14 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля.

Ранее в Верховной раде допустили, что удар ВС РФ по Сумам произошел из-за «слива» информации.