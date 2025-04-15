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Посла России вызвали в МИД Швеции

Посла России Беляева вызвали в МИД Швеции
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Global Look Press

Посла России Сергея Беляева вызвали в министерство иностранных дел Швеции. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Мария Стенергард на своей странице в соцсети X.

По ее словам, российский посол был вызван в МИД в связи с «продолжающейся агрессией России против Украины и нападениями на украинские города и мирных жителей».

Она подчеркнула, что правительство Швеции хочет видеть справедливый и прочный мир на Украине и будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

13 марта представитель российского внешнеполитического ведомства назвала «враньем и дезинформацией» слова президента Италии Сердждо Маттареллы о том, что РФ якобы угрожает европейским странам применением ядерного оружия. Как отметила дипломат, за подобные высказывания политики должны нести ответственность.

Впоследствии посла Москвы в Риме вызвали в итальянское министерство иностранных дел. Комментируя ситуацию, глава МИД республики Антонио Таяни заявил, что причиной послужила критика со стороны Марии Захаровой в адрес главы государства.

Ранее временный поверенный в делах Румынии была вызвана в МИД России.

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