В Верховной раде допустили, что удар ВС РФ по Сумам произошел из-за «слива» информации

Вениславский: удар ВС РФ по Сумам мог быть следствием утечки информации

Ракетный удар Вооруженных сил (ВС) России по Сумам 13 апреля мог быть следствием целенаправленной утечки информации. Об этом заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам обороны Федор Вениславский, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам депутата, ситуация будет рассматриваться на заседании комитета Рады по вопросам нацбезопасности, которое пройдет 16 апреля. Также депутаты выяснят, проходило ли в Сумах в момент удара собрание украинских военных для награждения.

13 апреля в Сумах произошли несколько мощных взрывов. По информации украинских СМИ, незадолго до этого местных жителей предупредили о приближении баллистических ракет. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ. По ее словам, в тот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

В этот же день мэр украинского Конотопа Артем Семинихин призвал главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха и руководителя регионального управления Службы безопасности Украины Олега Красношапку уйти в отставку из-за удара ВС РФ по центру Сум. При этом он назвал главу ОВА «мразью и чучелом». 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский уволил Артюха с должности главы ОВА.

14 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля. В ведомстве подчеркнули, что Киев продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита, размещая военные объекты в густонаселенных районах города.

Ранее Лавров заявил, что у начальников ВСУ в Сумах была «сходка» с западными коллегами.