Журавлев: Украина «пакостит», а потом жалуется Европе на ответный удар от России

Украина исподтишка пакостит по всем направлениям, но когда получает ответ от России, то «верещит» на всю Европу. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Киевский режим действует исподтишка, пакостит по всем направлениям, чтобы потом, в очередной раз получив в ответ по зубам от России, привычно верещать на всю Европу: а нас за что?» — сказал депутат.

По его словам, Россия припомнит Украине все, что она взорвала. Журавлев выразил уверенность, что «будет это очень скоро».

Парламентарий отметил, что «выходцы из «Квартала-95» врут как дышат» о несуществующих военных преступлениях России и желании мирных переговоров. При этом Вооруженные силы Украины продолжают каждый день атаковать дронами российские объекты и дома мирных жителей, что не вяжется со словами украинских политиков о намерении прекратить боевые действия, добавил Журавлев.

С 18 марта между Москвой и Киевом действует 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам. Срок действия соглашения завершится 16 апреля.

15 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мораторий на удары не выполнялся украинской стороной, в отличие от РФ, которая соблюдала договоренность. ВСУ наносили удары по энергообъектам РФ ежедневно, уточнил он.

По данным РИА Новости, в период с 18 марта по 14 апреля украинские войска 101 раз нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее Песков оценил реакцию Трампа на ракетный удар по Сумам.