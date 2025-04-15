Песков высказался о времени окончания моратория на удары по энергообъектам на Украине

Песков: окончание моратория на удары по энергетике зависит от приказа Путина

Точное время окончания моратория на удары по энергообъектам на территории Украины будет зависеть от приказа Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России — президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Здесь мне нужно уточнить, мне нужно получить информацию от нашего оборонного ведомства», — заявил он.

Песков добавил, что дальнейшие действия военнослужащих будут зависеть от дальнейших приказов Верховного главнокомандующего ВС РФ. Он отметил, что военнослужащие соблюдали приказ Путина, данный месяц назад.

Представитель Кремля подчеркнул, что временный мораторий на удары не выполнялся украинской стороной, в отличие от РФ, которая соблюдала договоренность. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по энергообъектам РФ ежедневно, уточнил он.

До этого аналогичную мысль высказывал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, Москва в полном объеме выполняет обязательства в рамках моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры в РФ и на Украине, рассчитанный на 30 дней, вступил в силу 18 марта. Его действие завершится 16 апреля.

Ранее в Кремле назвали катастрофичным несоблюдение украинскими властями «энергетического перемирия».