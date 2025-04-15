Эксперт оценил влияние пошлин Трампа на мировую экономику

Мировой экономический рост замедлится, цены на экспортные товары России снизятся в результате введенных президентом США Дональдом Трампом тарифных пошлин в отношении более чем 75 стран мира. Такое мнение высказал руководитель отдела экономических исследований Института США и Канады имени Г.А. Арбатова (ИСКРАН) Евгений Хорошилов в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

В долгосрочной перспективе, по словам эксперта, тарифная политика Трампа ускорит распад мировой экономической системы на блоки под влиянием геополитических факторов, а также будет влиять на рост протекционизма во внешней торговле. Кроме того, пошлины могут усугубить кризис во Всемирной торговой организации и других глобальных экономических и финансовых институтах.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.