Прогноз роста экономики Китая снизили из-за пошлин Трампа

В швейцарском банке UBS Group понизили с 4% до 3,4% прогноз роста экономики Китая в 2025 году из-за действия торговых пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп, пишет агентство Bloomberg.

Утоняется, что прогноз понизили из-за перспективы сокращения экспорта КНР после введения пошлин на импорт китайской продукции в США. Ужесточение торговли создает беспрецедентные проблемы для китайского экспорта и приведет к серьезным изменениям в экономике страны, заявили в кредитной организации. Прогноз UBS стал самым пессимистичным прогнозом среди крупных банков, подчеркивает агентство.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.