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В Белом доме допустили установление экономического партнерства с Россией

Белый дом: экономическое партнерство РФ и США возможно после прекращения огня
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты допускают возможность установления партнерства с Россией в сфере экономики, однако перед этим необходимо прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«У России есть стимул прекратить этот конфликт, это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня», — сказала Левитт.

Она добавила, что американский президент Дональд Трамп и спецпосланник Штатов Стивен Уиткофф «ясно дали это понять».

15 апреля Уиткофф в интервью для телеканала Fox News заявил, что новые отношения между Россией и Соединенными Штатами можно выстроить через коммерцию. Он отметил, что урегулирование конфликта на Украине могло бы стать началом для больших геополитических достижений.

В Кремле прокомментировали слова Уиткоффа, признав, что у России и Штатов действительно есть огромный потенциал сотрудничества в сфере экономики.

Ранее Лавров заявил, что Россия не попадет в ловушку при переговорах с США.

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