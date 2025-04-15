В Белом доме допустили установление экономического партнерства с Россией

Соединенные Штаты допускают возможность установления партнерства с Россией в сфере экономики, однако перед этим необходимо прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«У России есть стимул прекратить этот конфликт, это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня», — сказала Левитт.

Она добавила, что американский президент Дональд Трамп и спецпосланник Штатов Стивен Уиткофф «ясно дали это понять».

15 апреля Уиткофф в интервью для телеканала Fox News заявил, что новые отношения между Россией и Соединенными Штатами можно выстроить через коммерцию. Он отметил, что урегулирование конфликта на Украине могло бы стать началом для больших геополитических достижений.

В Кремле прокомментировали слова Уиткоффа, признав, что у России и Штатов действительно есть огромный потенциал сотрудничества в сфере экономики.

Ранее Лавров заявил, что Россия не попадет в ловушку при переговорах с США.