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Лавров заявил, что Россия не попадет в ловушку при переговорах с США

Лавров заявил, что Россия не позволит загнать себя в ловушку в сделке с США
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия понимает, как не допустить заключения сделки с президентом США Дональдом Трампом, которая могла бы загнать страну в ловушку. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, когда Москва слышит от Вашингтона предложения о «нормальных сделках», в хорошем смысле этого слова, она рассматривает их с позиции взаимной выгоды.

«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную «ловушку», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что политика Трампа строится на отстаивании интересов США, однако американский лидер готов вести диалог, если его подход совпадает с подходами других стран. Такой стиль дипломатии Лавров охарактеризовал как прагматичный и заслуживающий внимания.

Министр также напомнил, что после восстановления отношений с США Москве нельзя повторять прежние ошибки. По его словам, доминирующее мнение в российском политическом классе заключается в недопущении зависимости от «западных запчастей» — как в экономике, так и в военной, продовольственной и технологической сферах.

Ранее Лавров рассказал о разумных людях в администрации Трампа.

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