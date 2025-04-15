Песков прокомментировал заявления Уиткоффа насчет экономического сотрудничества

Песков подтвердил, что у России и США есть огромный потенциал сотрудничества

У России и Соединенных Штатов действительно есть огромный потенциал сотрудничества в сфере экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.

«Контакты проходили в закрыт режиме, мы не хотели бы детали раньше времени предавать публичности. Но то что между Россией и Соединенными Штатами есть огромный потенциал для взаимовыгодного эконом сотрудничества, и что это сотрудничество может играть стабилизирующую роль для всего мира — это однозначно», — заявил Песков.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью для телеканала Fox News заявил, что новые отношения между Россией и Соединенными Штатами возможно выстроить через коммерцию.

Урегулирование конфликта на Украине могло бы стать началом для больших геополитических достижений, считает Уиткофф. Он добавил, что договоренности между Россией и Соединенными Штатами касаются не только «пяти регионов» (имеются в виду Крым с Севастополем и новые регионы России), но и всего процесса урегулирования — в том числе отказе от планов по принятию Украины в НАТО и гарантиям безопасности.

Ранее в США заявили, что Путин готовится к «ощутимой победе» на Украине летом.