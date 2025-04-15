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Трамп считает, что Россия хочет окончания конфликта на Украине

Белый дом: Трамп считает, что Россия хочет завершения конфликта на Украине
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит, передает РИА Новости.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп по-прежнему придерживается позиции, аналогичной той, которую занимает его спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, считающий, что президент России Владимир Путин стремится к миру.

«Как сказал вчера вечером Уиткофф, он верит, что Россия хочет завершить эту войну, и президент (США Дональд Трамп -прим. ред.) также верит в это», - подчеркнула она.

На этой неделе специальный представитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине кроется в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается. Он назвал ситуацию «сложной», сказав, что в ее основе лежат «реальные проблемы» между Россией и Украиной, которые необходимо решить.

Спецпосланник Трампа не стал уточнять, какие именно территории имеет в виду. Вероятно, речь идет о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ в результате референдумов.

Ранее генсек НАТО назвал «нелегкими» переговоры по Украине.

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