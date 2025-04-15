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Генсек НАТО назвал «нелегкими» переговоры по Украине

Генсек НАТО Рютте: переговоры по урегулированию на Украине идут нелегко
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Global Look Press

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут «нелегко». Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время своего необъявленного визита в Одессу, сообщает РИА Новости.

«Мы говорили о важных переговорах, которые президент [США] Дональд Трамп ведет с Украиной, а также с Россией, чтобы попытаться положить конец войне и обеспечить прочный мир. Эти обсуждения нелегки… но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру», — cказал генсек Североатлантического альянса на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На этой неделе специальный представитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине кроется в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается. Он назвал ситуацию «сложной», сказав, что в ее основе лежат «реальные проблемы» между Россией и Украиной, которые необходимо решить.

Спецпосланник Трампа не стал уточнять, какие именно территории имеет в виду. Вероятно, речь идет о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ в результате референдумов.

Ранее Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах по решению конфликта.

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