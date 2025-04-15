На наших глазах возрождается евронацизм, нацисты 80 лет назад вынуждали отказываться от своей Родины тех, кого считали «людьми второго сорта». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение газеты The Telegraph о том, что Сербии могут отказать во вступлении в ЕС, если президент Александар Вучич подтвердит свое намерение приехать в Россию на парад Победы в Москве.

«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», — подчеркнула она.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будет президент Сербии Александар Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, на празднование Дня Победы в Москве также ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы посетит и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель также подтвердили свой приезд в Москву на 9 Мая.

Ранее Пашинян приедет в Москву на 9 Мая.