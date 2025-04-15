Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Москву на 9 Мая и будет присутствовать на параде Победы, Армения внесла вклад в победу над нацизмом. Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян, передает ТАСС.

«Это также наша победа, 300 тысяч армян погибли для победы, многие армяне воевали в армиях союзников. Визит Пашиняна 9 мая в Москву не связан с ЕС или с другими вопросами», — подчеркнул он.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в День Победы в Москве по Красной площади пройдут герои специальной военной операции (СВО).

4 марта пресс-секретарь президента Песков заявил, что 80-я годовщина Победы подразумевает «иной масштаб празднования». В связи с этим в преддверии 9 Мая в каждом российском регионе будут вводиться свои режимы, связанные с обеспечением безопасности и другими аспектами.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будет президент Сербии Александр Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, на празднование Дня Победы в Москве также ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы посетит и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель также подтвердили свой приезд в Москву на 9 Мая.

Ранее в Совфеде резко отреагировали на призыв Каллас не посещать Россию 9 мая.