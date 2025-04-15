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Трамп запретил сотрудникам минюста США публикации в соцсетях

Reuters: Белый дом запретил сотрудникам минюста публикации в соцсетях
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Nathan Howard/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа запретила сотрудникам министерства юстиции публиковать в социальных сетях данные, связанные с их работой в правительстве. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сотрудники министерства юстиции США не должны публиковать в социальных сетях ничего, связанного с их работой в правительстве, после того как волна новых политических назначенцев начала подбадривать Трампа и критиковать его оппонентов в интернете», — говорится в сообщении издания.

По словам одного из источников, осведомленного о ситуации, изменение внес заместитель генерального прокурора Тодд Бланш, которого расстроила риторика некоторых политических назначенцев.

Хотя ведомство, как пишет Reuters, «всегда накладывало» ограничения на использование социальных сетей сотрудниками, запрещая им обсуждать закрытые расследования или делать политически мотивированные заявления, которые могут нанести ущерб беспристрастности департамента, новая политика «гораздо шире».

Сотрудники не должны использовать социальные сети «таким образом, который наносит ущерб эффективности работы отдела», сообщает издание.

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что властям, возможно, стоит лишить Гарвардский университет безналогового статуса.

Ранее сообщалось, что Трамп может в ускоренном режиме отменить большое количество нормативных актов.

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