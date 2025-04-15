Трамп может в ускоренном режиме отменить большое количество нормативных актов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет быстро отменить большое количество федеральных нормативных актов и правил, регулирующих деятельность бизнеса и государственных ведомств. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

«Трамп и его союзники считают, что, быстро отменив некоторые правила и прекратив соблюдать некоторые другие правила, можно быстро и навсегда уничтожить обширную сеть нормативных актов, которые многие рассматривают как систему безопасности, но которую администрация рассматривает как препятствие для развития экономики», — сообщает газета.

Правовая стратегия команды Трампа будет опираться на ряд решений Верховного суда США. Согласно данным издания, под нож попадут около 400 нормативных актов в разных областях права США, «от полетов на самолетах до переработки мяса домашней птицы». На этом фоне американский бизнес, лоббирующий отмену ограничивающих правил и актов, выразил поддержку действиям команды Трампа.

До этого в американский суд подали иск, оспаривающий полномочия Трампа по введению пошлин.

Ранее в Белом доме рассказали о переговорах со странами, против которых были введены пошлины.