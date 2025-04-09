Временный поверенный в делах Румынии вызвана в МИД РФ

Временный поверенный в делах Румынии Бурда вызвана в МИД РФ

Министерство иностранных дел России сообщило, что временный поверенный в делах Румынии в РФ Лилиана Бурда вызвана в ведомство. Об этом говорится в Telegram-канале внешнедипломатического ведомства.

«В Департамент государственного протокола МИД России вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда», — сказано в тексте.

Также МИД опубликовал короткое видео, на котором видно, как Бурда прибывает в здание МИД РФ.

О причинах вызова в министерстве не уточнили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в среду, 9 апреля, заявила, что в министерство иностранных дел России был вызван посол Франции в Москве Николя де Ривьер в связи с задержанием французской пограничной службой сотрудницы российского ведомства. По ее словам, посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту протеста.

Ранее МИД Азербайджана вызвал посла Германии.