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Временный поверенный в делах Румынии вызвана в МИД РФ

Временный поверенный в делах Румынии Бурда вызвана в МИД РФ
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России сообщило, что временный поверенный в делах Румынии в РФ Лилиана Бурда вызвана в ведомство. Об этом говорится в Telegram-канале внешнедипломатического ведомства.

«В Департамент государственного протокола МИД России вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда», — сказано в тексте.

Также МИД опубликовал короткое видео, на котором видно, как Бурда прибывает в здание МИД РФ.

О причинах вызова в министерстве не уточнили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в среду, 9 апреля, заявила, что в министерство иностранных дел России был вызван посол Франции в Москве Николя де Ривьер в связи с задержанием французской пограничной службой сотрудницы российского ведомства. По ее словам, посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту протеста.

Ранее МИД Азербайджана вызвал посла Германии.

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