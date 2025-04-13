В МИД Украины прокомментировали возможность встречи Киева и Москвы по Черному морю

Сибига не подтвердил планы Украины провести встречу с Россией по Черному морю

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести в Анкаре встречу представителей Киева и Москвы по теме безопасности в Черном море. Об этом сообщает ТСН.

«Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось», — говорится в публикации.

До этого телеканал CNN Türk сообщил, что переговоры могут состояться на фоне уже прекращенного огня. Стороны обсудят меры, которые будут способствовать поддержанию мира в Черном море. Состоятся переговоры должны 15-16 апреля в Анкаре в штабе ВМС Турции.

Отмечалось, что в ней примут участие военные представители иностранных государств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 марта Россия и США договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты. Кроме того, итогом переговоров в Эр-Рияде стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию.

Ранее МИД Турции заявил о готовности провести на своей территории переговоры России и Украины.