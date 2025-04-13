Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины прокомментировали возможность встречи Киева и Москвы по Черному морю

Сибига не подтвердил планы Украины провести встречу с Россией по Черному морю
close
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести в Анкаре встречу представителей Киева и Москвы по теме безопасности в Черном море. Об этом сообщает ТСН.

«Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось», — говорится в публикации.

До этого телеканал CNN Türk сообщил, что переговоры могут состояться на фоне уже прекращенного огня. Стороны обсудят меры, которые будут способствовать поддержанию мира в Черном море. Состоятся переговоры должны 15-16 апреля в Анкаре в штабе ВМС Турции.

Отмечалось, что в ней примут участие военные представители иностранных государств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 марта Россия и США договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты. Кроме того, итогом переговоров в Эр-Рияде стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию.

Ранее МИД Турции заявил о готовности провести на своей территории переговоры России и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами