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Трамп рассказал, как продвигаются переговоры между Украиной и Россией

Трамп: переговоры между Россией и Украиной идут в условиях недоброжелательности
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Evelyn Hockstein/Reuters

Переговоры между Россией и Украиной идут в условиях недоброжелательности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга для журналистов, передает ТАСС.

«Мы добиваемся прогресса, но есть большая недоброжелательность между сторонами», — сказал американский лидер.

По его словам, между президентами России и Украины существует «огромная ненависть». При этом Трамп выразил надежду на то, что разногласия удастся преодолеть.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о консультациях США по вопросу мониторинга соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре с Саудовской Аравией, Турцией и некоторыми европейскими государствами. Украинский лидер подчеркнул, что ему неизвестны результаты этих консультаций.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов. 23 и 25 марта представители США провели переговоры с украинской делегацией.

Ранее в Кремле оценили возможность выхода РФ из моратория на удары по энергообъектам.

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