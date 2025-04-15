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В России хотят повысить взносы на капремонт

Минстрой России предложил повысить взносы на капремонт для домов с лифтами
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Минстрой предложил изменить порядок определения взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщила «Российская газета».

Ведомство разработало поправки в Жилищный кодекс (ЖК), которые предполагают, что в кодексе будет указан минимальный размер взноса для домов с лифтами и без.

В Минстрое считают, что прямое указание на возможность дифференциации взноса в зависимости от наличия лифтов будет способствовать принятию регионами обоснованных решений об установлении минимального взноса на капремонт с учетом характеристик и технической оснащенности домов.

На минимальный взнос также будет влиять наличие или отсутствие задолженности по оплате выполненных работ.

В случае принятия законопроект будет сокращен период, когда жители новостроек могут не платить за капремонт — с пяти лет до одного года.

Кроме того, предлагается установить, что период с даты ввода дома в эксплуатацию до первого капремонта конструктивного элемента или инженерной системы не может быть менее гарантийного срока. Авторы документа отметили, что это должно исключить случаи, когда недостатки на этапе строительства устраняются за счет взносов на капремонт.

На прошлой неделе «Известия» писали, что все многоквартирные дома в России планируют пересчитать и внести в единую базу, где будут указаны их технические характеристики и состояние.

Ранее в России урезали финансирование на ремонт дорог.

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