Парламент Словакии не поддержал резолюцию, осуждающую Россию

Парламент Словакии не поддержал предложение прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» осудить действия российской стороны на Украине. Об этом сообщает словацкое агентство TASR, передает РИА Новости.

«Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине войны на Украине от Progresivne Slovensko», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что оппозиционеры предложили призвать российскую сторону к немедленному прекращению боевых действий. Помимо этого, члены партии призвали поддержать Украину в ее желании войти в состав Евросоюза и оказать ей всестороннюю помощь.

Из 142 парламентариев инициативу поддержали 65, против высказались шесть человек, воздержались — 71.

До этого словацкий премьер Роберт Фицо раскритиковал оппозицию, которая сначала выступила против отправки военных на Украину, а потом изменила свое мнение. Он выразил сожаление из-за того, что в стране есть политики и партии, которые не могут придерживаться одной позиции хотя бы в течение суток.

Ранее Фицо назвал стратегию «мир посредством силы» нереальной.