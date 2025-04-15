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Парламент Словакии не поддержал резолюцию, осуждающую Россию

Парламент Словакии отверг идею оппозиции осудить действия России на Украине
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Depositphotos

Парламент Словакии не поддержал предложение прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» осудить действия российской стороны на Украине. Об этом сообщает словацкое агентство TASR, передает РИА Новости.

«Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине войны на Украине от Progresivne Slovensko», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что оппозиционеры предложили призвать российскую сторону к немедленному прекращению боевых действий. Помимо этого, члены партии призвали поддержать Украину в ее желании войти в состав Евросоюза и оказать ей всестороннюю помощь.

Из 142 парламентариев инициативу поддержали 65, против высказались шесть человек, воздержались — 71.

До этого словацкий премьер Роберт Фицо раскритиковал оппозицию, которая сначала выступила против отправки военных на Украину, а потом изменила свое мнение. Он выразил сожаление из-за того, что в стране есть политики и партии, которые не могут придерживаться одной позиции хотя бы в течение суток.

Ранее Фицо назвал стратегию «мир посредством силы» нереальной.

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