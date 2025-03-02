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В Словакии возразили стратегии Евросоюза «мир посредством силы» по Украине

Фицо: Словакия выступает за то, чтобы ЕС призвал к перемирию на Украине
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Словакия предлагает включить в заключительные положения саммита Европейского союза, который планируется провести 6 марта в Брюсселе, необходимость немедленного перемирия на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У Словакии есть возражения к нереальной стратегии «мир посредством силы», которая может послужить только в качестве аргумента для продолжения войны на Украине. Украина никогда не будет такой сильной, чтобы она могла вести переговоры с позиции военной силы», — заявил глава словацкого правительства.

Фицо напомнил, что Словакия хочет включения в заключительный документ саммита требования к Украине восстановить транзит газа по своей территории, поскольку его остановка Киевом вредит всей Европе.

Также глава словацкого правительства указал, что в случае, если на саммите не будет проявлено уважение к существованию других мнений, кроме как продолжать украинский конфликт, то ЕС не договорится по Украине. Фицо подчеркнул, что Словакия не станет поддерживать Украину ни финансово, ни в военном отношении.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз на грядущем саммите может предоставить Украине финансирование на сотни миллиардов евро.

В свою очередь вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что правительство Германии и страны Евросоюза должны как можно скорее выделить новый пакет помощи Украине на €3 млрд.

Ранее в Словакии извинились за поддержку антироссийской резолюции.

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